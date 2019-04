Chiara Ferragni, Fedez e la tenera foto con Leone in camicia. E ricompare l'intruso

Fedez e il tenero scatto con il piccolo Leone in camicia. Il rapper ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lo vede ritratto con in braccio il figlio nato dall'amore con Chiara Ferragni. Il bimbo è vestito di tutto punto e Fedez commenta: «Quando tuo figlio è più elegante». Ma l'attenzione dei fan è catturata da un altro particolare. Alle spalle di Fedez e Leone compare di nuovo il viso di un uomo attonito, apparso qualche giorno fa sempre in una foto di marito e figlio di Chiara Ferragni.

Questa volta il volto che inquieta i fan compare su un busto alle spalle del rapper e del bimbo. E i commenti non tardano ad arrivare. «È inquietante quella faccia dietro?». E ancora: «Il tizio dietro colpisce ancora». E infine: «A me fa paura il coso dietro». Insomma, il volto attonito ormai è un must dei Ferragnez. Resta solo da scoprire di chi si tratta. Staremo a vedere.

