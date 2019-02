Fedez con Chiara Ferragni vestito da cuore per San Valentino, il commento del rapper spiazza tutti

Chiara Ferragni e il video di Fedez vestito da cuore per San Valentino. In occasione della Festa degli Innamorati, l'influencer più famosa del mondo ha postato su Instagram un filmato esilarante che vede il rapper milanese in vesti totalmente inedite.

«Valentine’s mood 😅 (from February 2017)», cinguetta ironica Chiara Ferragni. Insomma, si tratterebbe di un video risalente a due anni fa, che in poche ore ha fatto il giro del web. Ma è il commento di Fedez a conquistare i fan: «A mia discolpa vorrei dire che ero ubriaco». La replica del rapper conquista in poco tempo quasi 10mila like.

Il video in appena due ore ha superato il milione di visualizzazioni. Fedez vestito da cuore ha fatto centro.



Ultimo aggiornamento: 22:13

