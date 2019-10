Chiara Ferragni e la dieta, mangia gli spaghetti ma il dettaglio non passa inosservato: «La carbonara come la pizza?»

Chiara Ferragni arriva a Roma e con lei arrivano un mare di polemiche. La bella influencer si è concessa un pranzo in un ristorante del centro della Capitale ma è stata ricoperta di critiche. Chiara è sicuramente abituata alle critiche e purtroppo anche agli hater, ma questa volta i followers hanno segnalato un dettaglio che è impossibile non notare.

La Ferragni, infatti, si è lasciata immortalare mentre gusta un piatto di spaghetti. L'imprenditrice digitale ha una forchettata vicino alla bocca ma se si guarda in basso il piatto è perfettamente integro. Chiara ci è cascata di nuovo, come accadde con la pizza, quando si fece fare una foto mentre addentava uno spicchio di una pizza che invece era perfettamente integra.

La polemica è nata di nuovo sull'alimentazione della moglie di Fedez accusata di mostrarsi mentre mangia piatti prelibati e super calorici quando invece, alcuni suoi seguaci insinuano, mangerebbe solo piatti dietetici. L'accusa, nemmeno troppo velata, alla Ferry è che quel gustoso piatto di spaghetti stia li solo per scena e che in realtà si sia ben guardata dal mangiarlo. In passato sull'"affare pizza" Chiara replicò ironicamente smentendo tutto, cosa succederà con lo spaghetto?

Quando sei Chiara Ferragni ma tossisci come Roberto il baffo pic.twitter.com/s1s99JsvuX — Fedez (@Fedez) 13 ottobre 2019

