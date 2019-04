Caterina Balivo mamma a tempo pieno: va al parco con i figli, poi Guido Alberto cade e lei lo consola

E’ molto impegnata in tv, col suo programma “Vieni da me”, ma quando Caterina Balivo è lontana delle telecamere, trascorre il tempo assieme ai figli nati dal suo matrimonio, celebrato nel 2014, col finanziere e scritore Guido Maria Brera.



Caterina, fotografata da “Vero” assieme ai suoi piccoli ha passato un pomeriggio in un parco della Capitale, in cui si è trasferita quest’anno per motivi di lavoro. Maglione righe e gonna, la conduttrice ha cominciato a giocare assieme al figlio Guido Alberto, che però cade a terra.

Il piccolo viene consolato subito dalla mamma, che accorre e lo abbraccia, facendogli subito passare il dolore e permettendo di riprendere la partita improvvisata. All’appello non poteva mancare la piccola Cora, nata lo scorso agosto 2017, che corre felice verso la mamma, che la riempie di coccole…

