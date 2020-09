Caterina Balivo: «Vorrei vivere così per sempre, è banale?»

«So che c’è un trend su Instagram che ad accompagnare questa foto prevederebbe una frase filosofica,magari con spunti di riflessione antropologica... ho deciso di optare per un banalissimo: “vorrei vivere così per sempre”, rende comunque l’idea?». Semplice, diretta, come sempre. Caterina Balivo regala ai suoi follower uno scatto magnifico, un tramonto sul mare con la presentatrice a confondersi lungo l'orizzonte tra cielo e mare. Neanche a dirlo, il post pubblicato sui social ufficiali dell'ex stella dei palinsesti Rai è stato apprezzato con like e cuoricini. L'occasione dei fan è quella di chiedere quando tornerà in tv: «Caterina, la foto è bellissima, ma torna in TV che la tua mancanza si sente!»

