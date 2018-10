Caro vecchio Tetris, il nuovo campione mondiale ha sedici anni

Per sette volte il campione del mondo è stato lui Jonas Neubauer, ma ora il nuovo asso del classico Tetris è un ragazzo che quando è nato nel 1984 il popolarissimo gioco non era neanche nato. Grazie a una prestazione da record, il sedicenne Joseph Saelee ha stracciato Neubauer, al Classic Tetris World Championships nella finale del Retro Gaming Expo di Portland, negli Stati Uniti. Evidentemente abituato ad altre velocità dei nuovi videogames il ragazzo ha messo in campo una strategia vincente e ai tanti errori ha risposto con una velocità impressionante sul filo del rasoio. L e sfide di Tetris sono tra le più appassionanti nel mondo degli eSport: il monitor viene diviso in due schermate verticali in cui si vedono, al centro, le colonne dei due sfidanti, proprio come nei doppi casalinghi. Ogni match è molto dinamico e in primo piano ci sono anche i volti dei due giocatori. Nel campionato, nato nel 1990, Saelee ha anche rischiato di essere buttato fuori nello scontro diretto con Koryan, un decano del settore superando difficoltà derivanti dalla macchina, il primo Nintendo, il Nes nato nel 1983.

