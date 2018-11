Capodanno, dal party con Fedez & Ferragni fino a quello con Toninelli: su Facebook è gara di eventi fake

Il conto alla rovescia è partito. C'è persino un evento Facebook che “celebra” ansia su cosa fare il 31 dicembre. Tra ironia e voglia di trasgredire, anche solo virtualmente, sono numerosi gli eventi scherzosi per un "ultimo dell'anno" fuori dal comune. Già dalla fine di novembre, la domanda che si pongono migliaia di italiani, di ogni genere ed età, è sempre la stessa ed è comune a tutti: cosa fare e dove passare il Capodanno 2019? Navigando su Facebook e sbirciando sulle bachece degli amici più intraprendenti, l’occhio non può non cadere su eventi atipici postati dagli utenti, tra incontri reali, immaginari, luoghi bizzarri, fake news e chiaramente puro sarcasmo.

Per i romani l’appuntamento è al binario della Metro B con la seconda edizione del "Capodanno alla fermata Laurentina", organizzato dalla pagina Fenomenologia Urbana. Per chi, invece, non è abituato a prendere i mezzi pubblici, la chiamata della rete è per le ore 23 in piazza Navona, rigorosamente in pigiama fino alle 5 di mattina. All’ironia romana risponde quella sarda, con un evento organizzato dentro l’Eurospin di Inglesias, il cui unico obbiettivo è quello di finire in hangover bevendo quintali di birra Best Bräu.



In, a Chieti, gli studenti dell’università Gabriele D’Annunzio non si danno per vinti. Quale posto migliore per festeggiare l’anno nuovo se non nel luogo in cui si passano più ore da aspirante laureato? Dalle ore 13 del 3 1 dicembre l’appuntamento è davanti alle macchinette del caffè , in attesa che le lezioni riprendano, pronti per la nuova sessione d’esami.

Anche in Trentino non mancano gli appuntamenti per gli indecisi e chi ha voglia di trasgredire. I più temerari potranno passare le prime ore del 2019 nel tunnel del Brennero, assieme ad oltre 20mila persone che hanno già comunicato la propria fantomatica presenza. Un altro evento, sempre organizzato nella provincia di Bolzano, vedrà come guest star il Ministro Toninelli, che, magari, animerà la nottata a colpi di musica e pugni chiusi, augurandosi possa sfruttare l’occasione per verificare personalmente che il tunnel è ancora in costruzione.

A Monza migliaia di persone si sono date come luogo d’incontro il supermercato Esselunga, scatenando l’ironia del web ma anche numerose polemiche. «Non avete idea delle risate che mi sto facendo con questo evento (visualizzato da oltre 1 milione di utenti) tra persone che mi chiedono dettagli e prezzi e altre arrabbiate perché non vogliono veder devastato il proprio supermercato preferito», spiega in un post pubblico Alex Milano, uno degli organizzatori del party. «Tranquilli – conclude Milano - si tratta di un fake, era per ridere un po' sulla vicenda di Fedez e Chiara Ferragni al Carrefour. Visto il successo però potrei effettivamente contattare Esselunga per l'anno prossimo».

Per chi invece non vuole restare in Italia, alcuni utenti hanno organizzato un Capodanno alternativo in trasferta, nella città di Lourdes. Dalle ore 23.59 fino alle ore 6.01, il party è tra le strade della città religiosa, per poi concludersi con un tuffo nella fontana.



Proprio lo scorso anno un evento del genere ("Capodanno alternativo all’autogrill di Rovigo") ha riscosso un successo così straordinario da far intervenire direttamente la polizia. Gli organizzatori, dopo aver confermato alle autorità che si trattava di un gioco, hanno pubblicato una nota sulla pagina dell’evento chiedendo agli interessati di non presentarsi.

