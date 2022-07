Giovedì 28 Luglio 2022, 12:09

Mentre l'inviata di Camper, il programma estivo di Rai1, era in collegamento con lo studio, un ombrellone è volato via, interrompendo la diretta Photo Credits: Kikapress Music: "Funday" from Bensound.com

Estate in diretta, Roberta Capua resta di stucco quando passa la linea all'inviata. E' successo tutto in diretta