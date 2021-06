Torna il calendario Pirelli, Bryan Adams protagonista dell'edizione 2022

Bryan Adams scatterà il Calendario Pirelli 2022: è stato annunciato attraverso i propri canali social dallo stesso artista canadese che si è detto orgoglioso di essere stato scelto come fotografo del Calendario Pirelli 2022: «Unire la fotografia e la musica per The Cal è molto emozionante e senza dubbio coinvolgerà persone straordinarie».

Quando cominciano gli scatti?

Stando alle dichiarazioni del musicista e fotografo canadese gli scatti cominceranno tra poche settimane inizierà lo shooting. La notizia segna il ritorno di The Cal dopo la sospensione della sua produzione decisa lo scorso anno a causa dell’emergenza Covid. Ma non si tratta dell'unica sospensione del calendario della casa di pneumatici italiana: oltre che nel 2021, si sono registrate altre sospensioni nel 1967 e poi dal 1975 al 1983.

