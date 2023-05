Bumble, la dating app rivoluzionaria arriva anche in Italia: come funziona

Lunedì 29 Maggio 2023, 12:40

Si chiama Bumble e autorizza solo le donne a fare il primo passo, tentando un approccio a cui eventuali partner hanno 24 ore di tempo per rispondere: inoltre utilizza tecnologie avanzate, come l'AI, per verificare i profili ed intercettare foto di nudo e molestie di ogni genere. L’app ha anche recentemente annunciato la messa al bando del body shaming e quindi vietando esplicitamente commenti dispregiativi sull’aspetto fisico, la taglia o la salute di qualcuno, includendo anche linguaggi “grasso-fobici”, discriminatori nei confronti delle persone disabili, razzisti, discriminatori sulla base del colore della pelle omofobici o transfobici. Nel 2016, inoltre, Bumble ha introdotto una politica per la moderazione delle foto che mette al bando nudità di qualsiasi tipo, foto di bambini e selfie allo specchio senza camicia. foto ufficio stampa Theoria - music by Korben

LEGGI ANCHE - I GUSTI DELLE DONNE NEL 2023: ECCO COME CONQUISTARLE