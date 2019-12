Branko, ecco l'Oroscopo 2020: con Venere in Gemelli sarà la primavera della rinascita

Elisabetta II, qualche giorno fa, ha definito il 2019 un anno dal percorso accidentato. Ancora una volta la regina d'Inghilterra ha centrato, da buona e concreta Toro, la definizione perfetta di questo anno, inconcludente, che ci lasciamo alle spalle. Gli anni passano veloci come rapide navi, siamo già nel 2020, ma forse non siamo preparati ai grandi eventi, anche mondiali, che le stelle delineano.

Impossibile non partire dalla politica, più che altro dalla retorica che abbiamo dovuto subire per un anno intero. L'impressione che abbiamo avuto è di un continuo dejà vu, salti nel passato evocando eventi e vita di cinquanta, ottanta o addirittura cento anni fa. Forse non siamo ancora nel terzo millennio, cosa che magari succederà nel nuovo anno, in dicembre, quando assisteremo alla spettacolare congiunzione di Giove con Saturno, aspetto conosciuto come la stella cometa che guidò i re Magi La difficoltà di staccarsi dal passato è scritta nell'oroscopo di quel 2 giugno 1946, nascita della Repubblica. Era il mese dei Gemelli, segno intelligente ma volubile e doppio, ancora più incisiva allora la Luna (popolo) che sostava in Cancro insieme a Saturno (politica). Tutto, dopo anni, diventa lunatico Che ci siano stati nell'ultimo mezzo secolo anche periodi felici e uomini preparati, non ci sono dubbi.

Ma con gli anni novanta del secolo scorso ha avuto inizio un deciso e costante cambiamento del quadro astrale. Plutone dopo duecentocinquanta anni è tornato in Capricorno, Nettuno dopo centocinquanta in Pesci, Urano dopo ottanta in Toro. Urge un approccio diverso alle problematiche della Nazione. Il 2020 è una danza delle stelle incredibile. Cinque potenti pianeti seguono la nostra vita, tutti orientati verso lavoro, affari, finanza, banche, borsa, grandi multinazionali ma anche il trionfo mondiale di una singola persona. Genialità, è la parola d'ordine. Straordinario il campo della ricerca, medicina, astrofisica (novità dal cosmo emozionanti e scioccanti). Il problema può essere anche quest'anno Nettuno visionario in Pesci, esaltato, provoca eventi di massa irrazionali, frequenti fenomeni naturali specie nelle fasi lunari. Guerra. Ancora più difficile da gestire sarà Marte in Ariete, dove il pianeta guerriero è al massimo della forza e da luglio a dicembre sarà in contrasto con il potere del Capricorno. L'Italia, in fase di cambio di governo, deve invece approfittare del blitz di Saturno in Acquario (parlamento, legislazione, ministri) tra marzo e luglio, per cambiare alcune regole (elezioni).

Potrebbe diventare la primavera della rinascita, di certo sarà una primavera d'amore, grazie alla spensierata e appassionata Venere in Gemelli, per quattro mesi! Ora questo accidentato 2019 si conclude e il 2020 apre con una bellissima Luna in Pesci, che ci ricorda con Hikmet: «Il più bello dei mari è quello che non abbiamo ancora navigato». Auguri!

L'OROSCOPO SEGNO PER SEGNO

