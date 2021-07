Lunedì 12 Luglio 2021, 21:30

Lo stop di tutte le attività dovuto alla pandemia è stato un durissimo colpo per il paese, ma poteva andare peggio, secondo le stime contenute nel rapporto annuale Inps. Grazie al blocco dei licenziamenti e alla cassa integrazione, infatti, si sarebbe evitata la perdita di 330 mila posti di lavoro. A dirlo è il Presidente Inps Pasquale Tridico, in occasione della presentazione del rapporto alla Camera dei Deputati. "Oggi i segnali di ripresa sono incoraggianti, robusti – ha detto – sta a noi trasformarli in elementi di crescita e di vero rilancio". Ecco il video con i dati e le stime contenute nel documento.