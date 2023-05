Mosaici di Meravigghia, il vodcast per scoprire le storie di siciliani autentici

È on air "Mosaici di Meravigghia”, il primo vodcast prodotto da Birra Messina che dà voce alle storie straordinarie e autentiche di 5 personaggi siciliani che, grazie alle loro passioni e alle loro radici identitarie, hanno saputo tracciare un segno distintivo nel mondo del cinema, della musica, dell'arte e della moda.

Conduttori d'eccezione Colapesce e Dimartino, che ci accompagnano alla scoperta delle esperienze, dei luoghi, dei ricordi e degli incontri che, come tessere di un mosaico, hanno definito la storia di Miriam Leone, Levante, Marco De Vincenzo, Ester Ferrigno e Antonio Fratantoni.

Un format spontaneo che nasce come una vera e propria chiacchierata tra amici mentre sorseggiano una Birra Messina Cristalli di Sale. Intimità, autenticità e sincerità sono le caratteristiche principali dei racconti che gli ospiti ci regalano per scoprire cosa rappresenta per loro il concetto di "meraviglia”.

I quattro episodi di "Mosaici di Meravigghia” saranno online a cadenza settimanale, a partire da oggi, sui canali YouTube e Spotify di Birra Messina.