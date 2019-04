Bimbo di 3 anni gioca con l'iPad del papà e lo blocca fino al 2067 (25.536.442 minuti)

Un bimbo di tre anni, che stava giocando con l'iPad del padre, è riuscito a bloccare il dispositivo elettronico fino al 2067. Sì, avete capito bene: per una strana combinazione di comandi, il piccolo è riuscito a bloccare il tablet prodotto da Apple per ben 25.536.442 minuti, oltre 48 anni. La vicenda è raccontata dal diretto interessato, il giornalista del New Yorker, Evan Osnos. Il malcapitato papà, infatti, su Twitter ha postato una foto dell'iPad bloccato fino al 2067, spiegando: «Sì, è così assurdo da sembrare una bufala, ma vi assicuro che è tutto vero. Mio figlio di tre anni, ha provato a sbloccarlo all'infinito e ora appare questa schermata. Avete idee su come risolvere il problema?».

Smartphone, vendite in forte calo: gli utenti aspettano 2,83 anni per cambiarlo

Apple, annunciata Apple Card e Apple News Plus

Il tweet di Evan Osnos, pubblicato sabato scorso, è diventato presto virale. Molti utenti sono intervenuti in suo soccorso, suggerendogli di reinstallare il sistema operativo dell'iPad e di recuperare i dati attraverso una copia di backup. Altri, invece, sono stati più pessimisti: «Difficilmente potrai utilizzarlo di nuovo». Altri ancora hanno offerto un ottimo suggerimento: «Potresti regalarlo a tuo figlio in occasione dei suoi 51 anni, che ne dici?».



NIÑO BLOQUEA EL IPAD DE SU PAPÁ POR CASI 50 AÑOS

Hace unos dias, el periodista Evan Osnos compartió en Twitter que se llevó una desagradable sorpresa al descubrir que su iPad había sido bloqueada por los próximos 48 años. Osnos… https://t.co/2bSsvbWDLa pic.twitter.com/r9v5oSmDqW — Noticias SLP (@slpnoticias) 9 aprile 2019

Ultimo aggiornamento: 20:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA