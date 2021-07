Berrettini, la fidanzata "preoccupata" in tribuna scatena i social: «Noi oggi come Ajla a Wimbledon»

Domenica 11 Luglio 2021, 16:44 - Ultimo aggiornamento: 16:46

Social scatenati nel corso della finale di Wimbledon fra Matteo Berrettini e Novak Djokovic. Sotto la lente d'ingrandimento la fidanzata del tennista italiano, Ajla Tomljanovic, spesso inquadrata dalle telecamere del campo centrale di Wimbledon. La tennista australiana è apparsa molto tesa, con un'espressione sul volto che non lascia spazio a interpretazioni. «Noi oggi come la fidanzata di Berrettini», scrive un utente. «Come la stai vivendo questa domenica?» twitta un altro profilo, condividendo una foto della Tomljanovic molto preoccupata in tribuna. La tensione si stempera anche così: con i meme.