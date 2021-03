Benji e Fede, Benji si sposa con Bella Thorne e posta la proposta su Instagram: «Ha detto sì»

Matrimonio per Benjamin Mascolo e Bella Thorne, che si sposeranno. Il 28enne cantante del gruppo Benji e Fede, che si è sciolto nel febbraio 2020, e l'attrice e cantante statunitense sono fidanzati dal 2019. Lui le ha fatto la proposta e poi ha postato sul suo account Instagram la risposta: «Ha detto sì!». Con la foto di loro due abbracciati e lei che mostra l'anulare con l'anello di fidanzamento.

APPROFONDIMENTI SOCIAL Lady Gaga imbocca Adam Driver sul set di House of Gucci, le foto... TIKTOK TikTok, i camerieri e i voti alle star: «Lady Gaga la... IL CASO Eminem, una canzone contro i nemici di TikTok che vogliono...

Benji e Fede, Benjamin Mascolo ha rischiato la vita: «Intubato in terapia intensiva, fumavo troppo»

Chi è Bella Thorne

Annabella Avery Thorne è un’attrice statunitense di 23 anni che si è fatta notare per i suoi ruoli in: Famous in Love, la serie teen drama in cui interpreta Paige Townsend, e in A tutto ritmo su Disney Channel, in cui dà vita al personaggio di Cece Jones.

La vita sentimentale di Bella Thorne è stata piuttosto tormentata. Nel gennaio 2018 ha rivelato con un post su Instagram di essere stata abusata sessualmente fino all'età di 14 anni, ma ha deciso di non rivelare il nome dello stupratore. L'anno dopo, nel 2019, è stata vittima di revenge porn. Un hacker ha rubato le foto dal suo account e l'ha ricattata. Ma le sue foto sono finite lo stesso sul web. C'è inoltre da dire che la Thorne per un periodo ha avuto una relazione poliamorosa con il musicista Mod Sun e la celebrità di internet Tana Mongeau, dopo aver rivelato di essere bisessuale.

La relazione

Non è stata sempre facile la relazione tra i due, visto che lui vive in Italia mentre lei negli Stati Uniti. «Faccio sempre avanti e indietro tra America e Italia: lei gira molti film quindi fa fatica a venire qui – aveva ospite a Verissimo –. Quando è venuta quest'estate l'ho portata in Sardegna e in Sicilia, che le sono piaciute moltissimo».

Lo scorso settembre, il cantante aveva poi raccontato su Instagram ai fan come si erano conosciuti: «Si, lei è unica, è stupenda, ma non è perfetta.. E io? Beh, io sono poco più che un disastro, un vagabondo che naviga in lungo e in largo in cerca di risposte. Eppure ci siamo incontrati per caso, a metà strada tra il mio percorso e il suo, e abbiamo deciso di camminare insieme mano per mano. Non è perfetto, ma è bellissimo così, e non lo vorrei in nessun altro modo».

Ultimo aggiornamento: 14:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA