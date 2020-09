Benedetta Rossi, dopo Nuvola arriva un nuovo cane: «Abbiamo capito che era destino»

Benedetta Rossi adotta un nuovo cucciolo dopo la morte del suo Nuvola dopo un lungo periodo di malattia. Un grande dolore per lei e il marito Marco: all'inizio la food blogger aveva detto ai follower di non essere pronta a sotituirlo, ma ora le cose sono cambiate. Ora, il nuovo membro della famiglia ha fatto il suo debutto su Instagram: si chiama Cloud (nuvola in inglese).

Benedetta Rossi, lo sfogo su Instagram: «Giorni difficili». Il marito Marco è al suo fianco

Benedetta Rossi, l'abbraccio social dopo la morte di Nuvola. Antonella Clerici: «È stato come rivivere l'agonia di Oliver»

«Dopo la perdita di Nuvola abbiamo ricevuto migliaia di messaggi - ha spiegato Marco - Non tutti siamo riusciti a leggerli. Ma casualmente ne ho aperto uno in cui c'era un link che rimandava ad un'associazione canina. È apparsa la foto di una cucciolata e tra i cagnolini ce n'era uno identico a Nuvola, che si chiamava Cloud, ovvero Nuvola in inglese», ha raccontato. «Ho chiamato l'associazione e mi hanno detto che erano quasi tutti prenotati tranne uno, Cloud. Alla tripla coincidenza, ho capito che era destino e abbiamo fatto le carte per l'adozione».



© RIPRODUZIONE RISERVATA