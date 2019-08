Belen e Stefano De Martino sotto attacco per le pose troppo studiate su Instagram

Il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino aveva emozionato i fan. In molti avevano mostrato entusiasmo per la riconciliazione, una famiglia finalmente riunita. Un lieto fine. Ma la magia sembra già avvicinarsi al capolinea, almeno secondo il parere dei milioni di follower che seguono la coppia. Le ultime foto, in bianco e nero, pubblicate dalla showgirl argentina abbracciata al suo Stefano non sono piaciute. Anzi, hanno scatenato commenti e rabbia.

«Questo è un amore costruito a tavolino, una macchina perfetta per fare soldi! Scusami Belen se mi sono permessa di scriverti un mio pensiero ma nelle foto vedo soltanto finzione e tanto palcoscenico.. Ciao bella buona vita», scrive una fan commentando il doppio scatto. Per molti manca naturalezza e questo aspetto viene sottolineato più volte.

«Tutto finto, avete stufato con queste pose!!!», scrivono. «Ciak ,si gira....foto studiate in ogni particolare, naturalezza zero», aggiungono. E ancora: «Ma una foto normale di famiglia normale non riusciamo a vederla. Peccato avete tutto, ma forse vi manca la cosa più bella .... normalità e famiglia vera».

