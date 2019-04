Belen e il bacio appassionato con Stefano De Martino su Instagram, il commento di lui commuove i fan

Belen e il bacio appassionato con Stefano De Martino su Instagram. La showgirl argentina ha ufficializzato il ritorno di fiamma con il suo Stefano, pubblicando un video in cui si scambiano un lungo e tenero bacio. Il filmato in poche ore ha sfiorato i 3milioni di visualizzazioni. Poi arriva il commento di Stefano...

«Solo tu», scrive il ballerino, postando anche un cuoricino rosso. Segno inconfutabile dell'amore ritrovato e della scelta di esclusività. Il romantico commento sfiora in 15mila like.

Immediati i commenti entusiasti dei fan. «Non lasciatevi più per il vostro Santiago». E ancora: «Siete stupendi, siamo felici per voi». E il bacio appassionato di Belen e Stefano conquista una pioggia di like.

