Belen, Stefano De Martino trasloca dopo la separazione e torna a Milano

Belen e Stefano De Martino sono al passo del definitivo addio dopo una estate burrascosa che li ha visti protagonisti del gossip nazionale. Stefano De Martino ha deciso di traslocare definitivamente tornando Milano, ma dopo la separazione con l’ex moglie Belen ha scelto di andare a vivere in un altro appartamento. Stefano intanto rimane ufficialmente single dopo un’estate in cui è stato travolto dal gossip.

LEGGI ANCHE Belen con la maglietta del nuovo fidanzato Antonio Spinalbese. Fan furiosi: «Tre mesi fa piangevi...»



Prima il presunto tradimento di Belen, sempre negato, con Alessia Marcuzzi, poi una sfilza di flirt, tutti smentiti, che vanno da Mariana Rodriguez a Fortuna, un ragazza con cui è stato sorpreso durante una vacanza in barca. Dopo la quarantena Stefano si era trasferito a Napoli per via delle riprese di “Made in sud”, programma di cui è conduttore. Finita l’emergenza e le vacanze estive l’ex ballerino di “Amici”, come dimostrano le foto pubblicate da “Vero”, è tornato a Milano e ha traslocato, aiutato da un amico, nella sua nuova casa: un appartamento nel centro che ha anche mostrato anche ai suoi follower attraverso le stories del suo account Instagram.





Belen senza slip posta la foto hot su Instagram. Fan scatenati: "Sei bellissima" posa senza slip e poi posta la foto hot su . La showgirl argentina ha appena postato sui social uno scatto hot che in pochi minuti ha fatto il giro del web. L'immagine è accompagnata dalla didascalia " un cuerpo ". Nella foto Belen, ritratta dal seno alle gambe, indossa solo il pezzo di sopra del bikini .

Ultimo aggiornamento: 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA