Belen Rodriguez e Stefano, la dedica dopo la rottura: «Per non perderti. Per i coraggiosi e i sinceri»

Il gossip su Belen e Stefano De Martino si arricchisce ogni giorno di piccoli particolari. Non è passata inosservata la dedica sui social seguita alla notizia che all'origine della nuova lite non ci sarebbe un tradimento. Belen è apparsa su Instagram a occhi chiusi, in salopette e maglietta bianca. Uno scatto dal quale traspare malinconia.

A corredo della foto una sorta di dedica, un frammento scritto dalla stessa showgirl: «Che il tuo respiro sia potente, che il tuo ossigeno destabilizzi l'aria con una composizione molecolare superiore. Lascia la tua impronta. Lascia la tua impronta, per Te, per non perderti. Per i coraggiosi, per i puri, per i sinceri, per gli autentici. Fai una giravolta e lascia altre due impronte ancora cosicché qualcuno potrà imitare questa buona danza». E tra parentesi un chiarimento: «Abbiamo fatto la traduzione di un piccolo frammento che ho scritto, così capite meglio ciò che penso, ciò che dico».

Parole che si riferiscono a qualcuno tra le righe e che arrivano dopo aver chiarito la natura del suo rapporto con Mattia Ferrari. L'uomo che sta trascorrendo molto tempo in compagnia di Belen e del piccolo Santiago sarebbe solo un amico.



