Belen Rodriguez e la festa per il compleanno di Santiago: ma il regalo più bello lo ha già ricevuto

Santiago De Martino, il figlio di Belen Rodriguez, compie sei anni e il regalo più bello lo ha già ricevuto: mamma e papà sono tornati insieme . Per festeggiare, la showgirl argentina ha organizzato nel salotto di casa una festicciola con tanti palloncini colorati e una torta personalizzata. E poco dopo, la nonna Veronica Cozzani ha pubblicato gli scatti e i video più belli su Instagram.



Nelle foto e nelle stories si vede chiaramente il bambino davanti alla torta, pronto a spegnere le candeline, mentre gli addobbi mostrano quasi sempre il numero 6 in vista. Belen ha pubblicato anche i preparativi, il brindisi con le amiche e le imprese in cucina.

Per l'avvenimento si è riunita quasi tutta la famiglia. Mancano il papà Stefano - impegnato nella conduzione di "Made in Sud" - e zia Cecilia Rodriguez, che in questi giorni si trova in America è ha dovuto inviare i suoi auguri tramite i social: «Che tu possa essere sempre questo meraviglioso bambino che sei».

Belen e Stefano sono tornati insieme. Dopo tante indiscrezioni e copertine, il fratello della showgirl, Jeremias, ha ammesso che la riconciliazione è ormai ufficiale.

