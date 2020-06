Belen Rodriguez cerca una nuova casa, Stefano De Martino fa vita da single e dorme dal papà con Santiago

Belen Rodriguez e Stefano de Martino si sono lasciati e fanno ormai vite separate. Lei a Milano, assieme alla famiglia e agli amici cerca una nuova casa mentre Stefano a Napoli nelle vesti di conduttore per la nuova edizione di “Made in sud” e torna a casa solo per trascorrere del tempo in compagnia del figlio Santiago.

Stefano De Martino e quei like alle foto di Belen su Instagram: ecco cosa succede

Stefano De Martino: «Sorrisi e leggerezza con “Made in Sud”, senza dimenticare cosa è successo»

Belen avrebbe deciso di cambiare casa. La showgirl infatti è stata sorpresa da “Diva e donna” mentre, accompagnata da due agenti immobiliari, l’immancabile amico del cuore Mattia Ferrari, che le sta molto vicino da quando è iniziata la crisi coniugale e il figlio Santiago esce da un appartamento che ha appena visitato.

Un modo per dimenticare il passato forse mentre Stefano, appunto impegnato con “Made i sud” fuori città, si gode la vita da papà single. Ritornato a Milano, come dimostrano le foto della rivista, trascorre al giornata con Santiago, portandolo in pizzeria e poi andando a dormire dal papà Enrico De Martino.

I motivi della crisi sono ancora misteriosi, anche se sembra dalle ultime indiscrezioni che a separarli non sia stato nessun terzo incomodo e il “peso" delle rispettive famiglie, ma solo una differenza di caratteri inconciliabile.



Ultimo aggiornamento: 19 Giugno, 08:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA