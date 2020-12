Mulino Bianco e Pan di Stelle Barilla, nasce il sito «Dedicato a te»

Barilla ha lanciato un sito di e-commerce: si chiama "Dedicato a te", ed è dedicato all'acquisto e alla creazione di prodotti personalizzati e unici. Il sito nasce dall'esigenza di coniugare il commercio - sempre più smart ai tempi del coronavirus - con la necessità di rispettare il distanziamento sociale, evitando anche pericolosi assembramenti. In particolare, i due brand Mulino Bianco e Pan di Stelle hanno dato vita al sito dove sarà possibile creare e acquistare delle confezioni personalizzabili con nomi, temi frasi o fotografie: con quattro semplici passi sarà possibile creare dediche e coloratissime e creative. Particolare attenzione anche nei confronti della sostenibilità ambientale: si tratta infatti di oggetti riciclabili e made in Italy.

APPROFONDIMENTI LA NOVITA' ​Mulino Bianco, arriva la “biscotazza”, per fare...

La Nutella sceglie anche il Monte Circeo per celebrare le bellezze d'Italia

Da 40 anni sulla tavola degli italiani, Mulino Bianco e Pan di stelle sono due marchi a cui i consumatori sono particolarmente legati. Laura Pezzotta, Head of Personalization Unit, ha dichiarato: «Siamo particolarmente felici di presentare questo progetto. Un’esperienza nuova per il Gruppo Barilla ma che crediamo possa riscontrare l’interesse dei nostri consumatori. Stiamo studiando il trend della Personalizzazione da anni con l’obiettivo di far sentire importanti tutte le persone, tanto quanto lo sono per noi e per i nostri brand. Ora stiamo vivendo un momento particolarmente delicato. Con “Dedicato a Te” vogliamo che le persone continuino a sentirsi vicine anche se sono costrette a stare lontane, oppure che possano gratificarsi, semplicemente, regalandosi qualcosa di unico, gradito e personale. Senza dimenticare il rispetto per l’ambiente, una delle priorità del nostro Gruppo: tutte le confezioni, infatti, sono riciclabili e made in Italy”.

Anche Maurizio Marchini, già Partner di Alpenite e Vulcano Agency, si è detto particolarmente ottimista: «Questa iniziativa, complessa e ambiziosa, ci rende particolarmente orgogliosi e ci conferma tra i principali abilitatori alla trasformazione digitale nel panorama italiano. Abbiamo messo a disposizione di Barilla l'intero set delle nostre capability, elaborando design di processi, concept creativo e user experience, realizzando il tutto su piattaforma Adobe con Magento Commerce pro, fino al fulfillment dei prodotti. Continueremo a supportare la crescita di questo progetto anche attraverso la realizzazione della campagna di comunicazione ‘Dedicato a te’ ed elevare la Customer Experience a nuovi scenari, oggi inesplorati».

Festività natalizie, le tradizioni altoatesine a casa tra decorazioni e ricette “fai da te”

L'offerta prevede alcuni dei prodotti particolarmente apprezzati come: Macine, Abbracci, Batticuori, Baiocchi, Buongrano, Torta al Limone Mulino Bianco e Biscotto, Crema e Torta Pan di Stelle. Si tratta dei 9 prodotti top seller della gamma Mulino Bianco e Pan di Stelle. Per le combinazioni dei material, invece, saranno disponibili 3 diverse tipologie, declinate per un alto numero di combinazioni possibili.

Infine, per poter acquistare una confezione Pan di Stelle o Mulino Bianco personalizzata, è sufficiente andare sul sito www.dedicatoate.mulinobianco.it o www.dedicatoate.pandistelle.it. Fondata da Pietro Barilla nel 1877, la Barilla è da sempre una delle eccellenze italiane. Questi i principali brand dell'azienda, che conta oltre 8.000 dipendenti: Mulino Bianco, Pan di Stelle, Gran Cereale, Harry's, Pavesi, Wasa, Filiz, Yemina e Vesta, Misko, Voiello e Cucina Barilla.

Ultimo aggiornamento: 14:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA