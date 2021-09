Coppia di anziani si sposa a Bari, la foto è tenerissima. Il sindaco De Caro: «L'amore ti sorprende sempre»

Lunedì 13 Settembre 2021, 14:21 - Ultimo aggiornamento: 14:39

Hanno scelto di sposarsi, nonostante tutto. Perché l'amore quello vero non conosce misure, regole e consuetudini. Così Maria Vittoria e Francesco, una coppia di ultraottantenni di Bari, hanno celebrato il loro matrimonio domenica in comune, davanti al sindaco De Caro. Che lunedì ha pubblicato la foto di quel momento, talmente tenera da diventare virale in pochi minuti. Lei con una giacca beige, lui camicia bianca e giacca blu, seduti uno accanto all'altro prima di pronunciare il "sì".

Lei ha 105 anni e lui 106, sono la coppia più vecchia del mondo: «Il nostro segreto? La gentilezza»

«Perché l'amore ti sorprende sempre, anche quando non te lo aspetti - ha scritto su Facebook De Caro, che ha celebrato le nozze -. Non ti chiede quanti anni hai, chi sei o chi sei stato. Ti sceglie e non ti resta che dire: Si lo voglio! Oggi cominciamo la settimana con la gioia di Maria Vittoria e Francesco che ieri hanno pronunciato il loro Sì». Il post è stato preso d'assalto dai concittadini che hanno augurato alla coppia un futuro sereno insieme. Ma quando c'è di mezzo un amore senza limiti, c'è da scommetterci che sarà così.