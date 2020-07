Barbara D'Urso, foto da sirena a bordo piscina. Ma i fan notano un dettaglio: «È enorme...». La conduttrice di Pomeriggio 5 ha appena postato uno scatto bollente su Instagram in cui appare in tutta la sua bellezza.



Nell'immagine, Barbara D'Urso appare sdraiata in piscina, con indosso un costume intero che non lascia nulla all'immaginazione. Immediati i like e i complimenti degli utenti: «Sei una favola». C'è però anche chi nota un particolare. «Che piede hai, 45?», chiede un fan sottolineando la lunghezza del piede probabilmente falsata dall'acqua. Infatti c'è chi replica: «Dipende dalla prospettiva...».



In ogni caso, la foto conquista i follower e in pochi minuti è boom di like. Ultimo aggiornamento: 14:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA