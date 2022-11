Bambino disperato in aereo perché il posto finestrino è occupato. «Una passeggera non ha voluto cederglielo»

I suoi genitori avevano prenotato il posto finestrino per lui, ma una volta salito sull'aereo ha scoperto che il sediolino era occupato da un'altra passeggera. Il viaggio da Budapest a Manchester si è così tramutato in un incubo per il piccolo Ryan, 6 anni, che è scoppiato in un pianto inconsolabile per tutta la durata del volo. Inutili i tentativi della madre di convincere la donna seduta accanto al finestrino: il posto era regolarmente prenotato anche da lei, che non ha voluto saperne di spostarsi.

Bimbo in lacrime sul volo Ryanair: il suo posto è già occupato

Ma cosa è successo? Secondo quanto riporta The Mirror, il portale di prenotazioni di Ryanair avrebbe per errore riservato lo stesso posto a due persone diverse. Adi Bandli, la mamma del piccolo Ryan, ha spiegato di aver pagato un sovrapprezzo per riservare quel sediolino a suo figlio: «È un bambino molto attivo - ha detto - poggiare la testa sul finestrino lo aiuta a stare tranquillo durante il volo».

I fatti risalgono allo scorso mese di agosto e la famiglia afferma di star aspettando ancora un rimborso da Ryanair per l'accaduto. La compagnia aerea, dal canto suo, afferma di non aver prenotato per due volte lo stesso posto, ma che la colpa è da imputare a un singolo "bug" del sistema di prenotazione. La famiglia, una volta a bordo, non ha potuto scegliere un altro posto anche perché il volo era pieno. Insomma, una questione parecchio intricata, che è costata un lungo pianto al piccolo Ryan. Certo, se solo la passeggera seduta accanto al finestrino avesse accettato di fare a cambio...