Brasile, Babbo Natale sfida le onde e arriva col surf

Paese che vai, Santa Claus che trovi., nello stato di San Paolo, sceglie il surf e non la slitta per sbarcare in vista del 25 dicembre. Un istruttore di surf locale ogni anno indossa il costume per portare i doni ai bambini poveri della zona.Il gesto di Carlos Bahia, questo il nome dell'istruttore di surf di São Sebastião, è ormai una tradizione annuale. Grazie all'aiuto delle aziende locali e alla sua abilità sulle onde della spiaggia di Maresias, Bahia porta un sorriso ai giovani di San Paolo.