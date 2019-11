Si veste da autovelox per la festa di Halloween, la foto fa il giro del web: «È un genio»

«È un genio». È il commento più ricorrente alla foto che immortala un ragazzo vestito da autovelox per la festa di Halloween. È stato avvisato in una strada molto trafficata a Murata di San Marino. È notte, la visibilità ridotta. E il costume, in questo contesto, risulta perfetto. Se non fosse per le gambe che spuntano sarebbe impossibile accorgersi della presenza di un ragazzo sotto l'autovelox. Il protagonista inoltre aveva in mano una torcia per simulare il flash dello scatto tanto temuto dagli automobilisti. La foto, apparsa su diversi gruppi Facebook di San Marino, è stata ripresa dal sito d'informazione Alta Rimini.

Ultimo aggiornamento: 2 Novembre, 12:20

