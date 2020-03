Ricordate questi due attori? Si sono ritrovati dopo tanto tempo e la foto è diventata virale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doc e McFly sono tornati insieme. Lo hanno fatto durante una serata tra amici, condivisa immediatamente sui social. I due protagonisti di uno dei film di maggior successo degli anni '80, ha scelto Instagram per far commuovere gli appassionati di "Ritorno al futuro". Christopher Lloyd e Michael j Fox per migliaia di like e commenti. "Due leggende", "Questa foto ha cambiato la mia giornata", "La potenza dell'amore" e poi tanti altri messaggi della gente che ha invaso il profilo di Doc.I due attori si sono ritrovati per un torneo di polker organizzato dalla fondazione per la ricerca sul Parkinson di Michael J. Fox. La reunion è stata un'occasione importante per promuovere la causa da anni portata avanti dall'attore protagonista, tra gli altri film, di pellicole come "Il segreto del mio successo". Michael J. Fox soffre da anni di questra malattia degenerativa contro la quale ha profuso tutti gli sforzi necessari per sensibilizzare l'opinione pubblica. «Andare a 88 miglia all’ora per una serata di poker», questo il messaggio scritto da Lloyd, che oggi ha 81 anni. La riposta di Micheale, 58 anni, è stata: «Tutto con te».