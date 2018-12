Asta speciale di Natale del Monte della Pietà, 200 oggetti all'incanto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Custodia Valore, società leader nel mercato del credito su pegno, chiude la prima Asta Speciale di Natale con un successo mandando all’incanto circa 200 oggetti preziosi dei quali 177 venduti per un totale di 337.800 euro venduti. Periti esperti di Custodia Valore hanno offerto consulenza e mostrato gli oggetti andati successivamente all’asta, tra cui orologi, collane, anelli, spille, bracciali e diamanti.Nel primo dei due appuntamenti di Natale, Custodia Valore ha visto assegnare circa l’80% dei gioielli che sono stati battuti, un totale di 133 lotti aggiudicati su 164, per una base d’asta di partenza che è salita fino ad arrivare ad un totale di 282.000 euro. E il 15 dicembre, ancora una volta, sono stati protagonisti anche oggetti unici come un solitario d’epoca in platino “con brillante taglio antico” di circa 8,20 carati, che partiva da una base d’asta di 40.000 euro.Il credito su pegno ha oltre 600 anni di storia, ma ancora oggi si conferma un sistema di finanziamento estremamente attivo, come confermano le oltre 500mila persone che ci si rivolgono annualmente. Il sistema genera nel complesso un giro d’affari di circa 800 milioni di euro e, al termine del periodo di contratto, circa il 95% degli oggetti dati in pegno tornano nelle mani dei proprietari. Un modo sicuro e semplice, insomma, per ottenere finanziamenti.