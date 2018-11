Olio in offerta, assalto al supermercato a Palermo tra insulti e spintoni: il video è virale

L'olio di semi è in offerta a metà prezzo, e i clienti impazziscono. Accade a Palermo, in un supermercato della catena Lidl, e il video postato su Facebook ha già fatto il giro del web: nelle immagini si vedono i clienti che assaltano il banco con le bottiglie di olio, fino quasi ad azzuffarsi. Partono offese («figlio di p***», spintoni, spallate, tutto per qualche bottiglia di olio in più: e sotto gli occhi stupiti di una bambina, che con il suo zainetto sulle spalle quasi non riesce a credere ai suoi occhi.

A un certo punto un uomo di mezza età, che, ne prende un paio dal carrello di un altro uomo, che con velocità felina se ne era già aggiudicate una ventina. Ma con scatto altrettanto felino, il rivale si riprende le sue bottiglie e le rimette nel carrello, per un duello degno di un western di Sergio Leone.

Sdrammatizzando (e non è facile), i commenti su Facebook al video sono esilaranti: «Mi pare di aver udito volare una citazione di Neruda», scrive Giada. «Capitale della cultura, ripeto CAPITALE DELLA CULTURA», scrive invece Samuele. «Santa Lucia è alle porte! Mi sembra più che giusto iniziare a comprare l'occorrente per le arancine», scherza Valentina.

Ultimo aggiornamento: 20:08

