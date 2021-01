Arisa e Andrea di Carlo fidanzati? Su Instagram spunta la stories a letto con il manager

Sembra a tutti gli effetti un nuovo amore quello nato tra Arisa e il manager Andrea di Carlo. Nessuna ufficialità sulla loro storia, ma il selfie pubblicato dalla cantante sul suo profilo Instragram, in cui i due si fotografano tra le lenzuola in un intimo abbraccio, non sembra lasciare spazio a molti dubbi. La cantante genovese avrebbe così ritrovato il sorriso in quello che si profila per lei un anno d'oro, sia dal punto di vista lavorativo, sia dal punto di vista sentimentale, stando a questi ultimi scatti.

APPROFONDIMENTI ROYAL FAMILY Un anno di Megxit: dodici mesi senza Harry e Meghan a corte L'ATTRICE CUBANA Ci sono 46 anni di differenza tra Cecchi Gori e la sua nuova fidanzata TELEVISIONE Bridgerton, la serie Netflix diventa un fenomeno social, ma le fan di... L'INCONTRO Arisa e il firmacopie, folla anche sui social SPETTACOLI Arisa, body positivity: «Mi sono voluta riappropriare della mia...

Andrea di Carlo è il nome della nuova fiamma, autore televisivo e titolare della Adc Management. La cantante e il manager sarebbero coinvolti in una relazione professionale e sentimentale allo stesso tempo, considerando che è lo stesso Di Carlo ad assistere Arisa nei suoi attuali impegni televisivi.

Impegni tra cui spicca il talent show "Amici di Maria De Filippi", in cui Arisa ha debuttato quest'anno nella veste di professoressa. E proprio durante una puntata del talent, gli spettatori erano già stati sorpresi dall'inaspettata affermazione di Rudy Zerbi, che si era lasciato sfuggire in diretta che l'artista si era ufficialmente «fidanzata».

«Io non ho il fidanzato proprio ufficialmente. Aspetta un attimo. Non dire le cose mie», aveva replicato Arisa a Zerbi al momento dell'insinuazione.

Poi le foto condivise dallo stesso Andrea Di Carlo su Instagram: una in cui bacia Arisa e l'altra in cui la abbraccia durante un viaggio in ascensore.

Ma l'ultima foto postata dalla presunta coppia non sembra voler nascondere più alcun legame fra i due. Nello scatto Arisa e Di Carlo si immortalano abbracciati tra le lenzuola, nella perfetta rappresentazione di una fresca coppia felice. Mentre i fan della cantante, stupiti, attendono trepidanti la conferma di una relazione, che ancor prima di essere ufficializzata, ha già scatenato numerosi mormorii.

© RIPRODUZIONE RISERVATA