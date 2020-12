Branko annuncia gli scenari per i nati nel segno dell'Ariete (21 marzo-22 aprile) nell'oroscopo del 2021 oggi in edicola con Il Messaggero.

Caro amico Ariete,

vieni dalla guerra e, finalmente, trovi la pace. Nel 2021 il tuo bellicoso protettore, che ha colorato di rosso fuoco l’anno appena trascorso, ti concede una lunga pausa. Non è più il momento di scalpitare, di attaccare tutto e tutti, ora devi ricostruire con il tuo ritrovato ottimismo le relazioni con gli altri, che saranno protette, nei prossimi dodici mesi, proprio da quei pianeti che sinora ti hanno provocato maggiormente, Giove e Saturno. Saranno i nuovi incontri ad aprirti autostrade a otto corsie di ottime opportunità in tutti i settori della tua esistenza: relazioni professionali, amicizie, amori saranno favoriti e facilitati solo se riuscirai a coinvolgere gli altri e a collaborare. Queste nuove, eccitanti stelle ti saranno d’aiuto anche nel diventare più “friendly” e inclusivo: approfittane!

Amore

L’anno inizia forse con un po’ di freddezza, ma esclusivamente per le relazioni di vecchia data che non sono riuscite a rinnovarsi, a mantenere vivo il fuoco della passione. In tal caso, e qualora tu ti senta oppresso da una storia non appagante, possiamo dire che le opportunità di fare un nuovo incontro eccitante saranno moltissime. In particolare i mesi da febbraio a maggio sono gentili e piacevoli, ma anche luglio, ottobre e novembre ti sono amici e ti consentono di costruire una relazione solida, affettuosa e divertente, basata sulla condivisione, sul rispetto e sull’amicizia oltre che sull’intesa fisica. Dovrai imparare a essere, in amore, meno possessivo ed esclusivista, a volte si ottiene di più lasciando che l’altro si senta libero che cercando di dominarlo… Insomma, non vediamo nubi sul tuo cielo amoroso, anche se naturalmente sono possibili, magari in settembre e ottobre, piccoli attriti e incomprensioni facilmente sanabili.

Lavoro & affari

Hai un sogno nel tuo cassetto segreto? Bene, tiralo fuori e recluta un team come piace a te: efficiente, giovane e deciso a seguirti in capo al mondo. Noi vediamo bene anche un componente senior, esperto e scaltro, in grado di guidarti nelle trappole in cui la tua foga a volte ti trascina. Insomma, anche nel campo professionale la parola d’ordine è collaborazione, amicizie, relazioni, che devi curare con molto impegno e trattenendo più possibile i tuoi tweet intemperanti… da febbraio a giugno potrai portare avanti il programma e rodare il gruppo di lavoro, se hai un’azienda o sei un professionista devi associarti, non arriverai molto in alto se sei solo. Anche in affari, questo mondo globalizzato esige collegamenti, fusioni, patti e integrazione fra diversi settori, diverse nazioni. Se seguirai il nostro consiglio, sarà un anno di successi e anche di guadagni. Finalmente!

Salute

Marte, tuo protettore e pianeta dell’energia vitale, ti saluta il giorno dell’Epifania e per tutto l’anno si mantiene lontano dal tuo cielo. Forse a volte ti mancherà la sua forza e la sua resistenza, soprattutto se sei sportivo di professione, ma dopo un periodo “a mille” come la seconda parte del 2020, noi vediamo bene un rallentamento. In ogni caso, non ci sono grossi disturbi all’orizzonte, dovrai stare un po’ attento in maggio e fra settembre e ottobre, le raccomandazioni sono le solite, prudenza, mali di stagione, niente di serio. Il fascino non ti manca, potrai sfoggiare il tuo nuovo smagliante sorriso (lavoro del tuo dentista?) e sedurre come sempre e anche di più.

Il giorno chiave

Mercoledì 24 maggio, con Luna in Leone, Sole e Venere nel cielo, Mercurio in Pesci, Marte in Gemelli, Giove e Saturno in Acquario, Urano in Toro.

