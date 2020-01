Tifosi scatenati a bordo campo, l’arbitro tira fuori la pistola: video virale sui social

Durante una partita di calcio amatoriale in Messico alcuni tifosi super agitati hanno superato di poco la linea bianca. Molti, infatti, erano posizionati a bordo campo. E fin qui niente di che. Ma la sorpresa è arrivata quando l’arbitro, con tutta naturalezza, ha estratto una pistola, intimando loro di spostarsi e di posizionarsi più indietro. Altro che fischietto. Dopo aver mostrato l’arma e indicando al gruppo di indietreggiare, l’ha riposta nei pantaloncini come nulla fosse pronto a riprendere il ruolo in campo. In un video (che ha fatto il giro del web) è stata ripresa tutta la scena. Il direttore di gara con maglietta rosa e calzoncini rossi (mentre i giocatori sono in campo), si avvicina ai tifosi e con la pistola indica dove posizionarsi. Insomma, è proprio il caso di dire: con le buone maniere si ottiene tutto.

Un caso simile si era registrato già indurante una partita di calcio (anche questa amatoriale) a, tra le squadre del Brumadinho e dell’Amantes da Bola. Un caso che fece parlare molto quando l’arbitro tirò fuori una pistola. Gabriel Murta Barbosa Maciel, poliziotto di professione, e membro della Federação Mineira de Futebol, una lega amatoriale perse la testa. Aveva da poco espulso un giocatore dell’Amantes da Bola e per questo era stato aggredito da un giocatore che lo aveva preso a calci e pugni. Esasperato non ci aveva visto più e tirò fuori la pistola girando per il campo con l’arma in mano.