Anna Tatangelo, estate bollente sui social: il bikini "jungle" fa impazzire i follower

Dopo l'addio a Gigi D'Alessio e la "rinascita", segnata da un drastico cambio di look, Anna Tatangelo continua a conquistare il pubblico social. Stavolta è bastata una foto in bikini a scatenare i follower, che hanno preso d'assalto il profilo dell'ex "ragazza di periferia" con like e commenti. Anna Tatangelo ha pubblicato su Instagram una sua foto in costume, sotto la doccia, mentre indossa un bikini in stile "jungle", come lei stessa lo definisce nella didascalia.

La cantante esibisce un fisico mozzafiato e uno stile deciso. Da qualche settimana la Tatabgelo sembra aver cambiato radicalmente il suo look, allineandosi perfettamente al suo nuovo corso musicale. Il suo pezzo dell'estate è "", in collaborazione con il trapper napoletano. La nuova versione di Anna Tatangelo, giovanile e sbarazzina, continua a conquistare i social.