L'anello? Lo indossa la mucca: la proposta di matrimonio del contadino fa il giro del mondo

La foto potrebbe trarre in inganno, ma lo scatto che circola sui social ha immortalato una proposta di matrimonio molto originale. L'anello che il contadino ha scelto di donare alla donna amata non è attorno a un dito, ma indosso alla mucca della sua fattoria. O meglio brilla tra le mammelle, probabilmente ancora da mungere. Un luogo insolito e un gesto giudicato da molti "di cattivo gusto".

Quel che è certo è che l'immagine ha guadagnato la giusta popolarità, a scapito forse del romanticismo. Il post è stato condiviso su Facebook da una donna di Singapore. Facile pensare che si tratti della promessa sposa. E spontaneo chiedersi se nel momento fatidico abbia detto di sì al suo pretendente. Tra i commenti sui social, si leggono parole come «disgusto» e «assurdità», come riporta il Mirror.

«Questo è terribile. Mi dispiace che abbia perso tempo a pensarci», è il commento di un utente. «Questa è la cosa peggiore che abbia mai visto in tutta la mia vita», scrive un altro. «Sta davvero cercando di mungere la proposta?», ironizza l'ennesimo. E poi ancora: «Il fatto che sia contadino non giustifica il suo cattivo gusto».

Per la coppia non si può fare altro che sperare in un lieto fine e che il contesto sia stato all'altezza. Magari la proposta di matrimonio ha avuto il muggito delle mucche come sottofondo musicale. "De gustibus...."

