Andrea Delogu: «L’infanzia a San Patrignano? Tutti erano famiglia, non ero mai sola»

Venerdì 22 Dicembre 2023, 15:49

Dall’infanzia nella comunità di San Patrignano alle prime apparizioni in tv, dalla fine del suo matrimonio all’attuale compagno più giovane di lei. Sono tanti i temi che Andrea Delogu ha affrontato raccontandosi a Luca Casadei nella nuova puntata del podcast ‘One More Time’ (OnePodcast), da venerdì 22 dicembre su tutte le piattaforme di streaming audio. Nel toccante incontro la conduttrice e scrittrice ripercorre la sua vita e la sua carriera, tra pubblico e privato, a partire da un’infanzia trascorsa negli spazi di San Patrignano. “Io sono cresciuta libera in un mondo chiuso, ma io non sapevo fosse chiuso – afferma Delogu – Tutti erano famiglia. Non dovevo stare attenta all’estraneo, perché non c’era. Mangiavamo tutti insieme, non ero mai sola. Quando sono uscita, a 10 anni, ho visto che nel mondo libero invece erano tutti soli”. Foto Kikapress – Immagini da Ufficio Stampa Podcast ‘One More Time’ (OnePodcast)



LEGGI ANCHE: -- ‘Fatty Furba’, la prima puntata virale su TikTok con Andrea Delogu