Ridere con gli amici è ciò che ci rende più felici: ma un italiano su 3 dichiara di sentirsi solo

Un terzo dei giovani adulti italiani trascorre più tempo a comunicare con i suoi amici online invece che nella vita reale. Quasi la metà (47%), inoltre, dichiara di non essere pienamente soddisfatta del tempo limitato che trascorre faccia a faccia con loro.

Questi dati, emersi da una ricerca condotta da Martini insieme a Future Lab, stupiscono se si pensa che ridere con gli amici è ciò che ci rende più felici. Dallo studio, condotto su 4.000 persone di età compresa tra 25 e 35 anni in Belgio, Germania, Italia e Spagna, la maggioranza degli intervistati ha risposto che ridere con gli amici è più importante di “raggiungere un obiettivo professionale”, “vivere un appuntamento romantico” o “trascorrere una serata a guardare una serie tv con qualcuno che si ama”.

La tecnologia ha reso più facile rimanere in contatto, ma ha anche permesso di mantenere l'illusione della vicinanza senza vedere di persona i propri amici. Secondo la ricerca di Martini, il contatto sullo schermo sta erodendo, e in alcuni casi sostituendo completamente, i bei momenti da trascorrere insieme alle persone care. ll 33% dei giovani italiani passa più tempo a comunicare con gli amici online invece che

nella vita reale, una percentuale considerevole ma tuttavia inferiore rispetto a quella degli altri Paesi considerati (38% per il Belgio, 35% per la Germania, 47,8% per la Spagna). il 34% di loro ha anche ammesso di essere consapevole che la tecnologia e i social media hanno aumentato la percezione della solitudine rispetto a quando non li usava.

L'ambivalenza della tecnologia in questo contesto, che oscilla tra una considerazione positiva e una più negativa, è oggetto di studio da parte di molti ricercatori. Qualcuno la esalta, come ad esempio Daniel Weitzner che ha dichiarato al Pew Research Center: «Gli esseri umani desiderano e hanno bisogno di connettersi e internet è il mezzo più innovativo e più efficace per farlo. Ho fiducia nel fatto che continueremo ad ottenere soddisfazione da queste connessioni umane». Di parere del tutto diverso, Nicholas Carr che ha affermato: «Abbiamo considerevoli prove empiriche ed esperienziali sugli effetti personali di internet, social media e smartphone. La notizia non è buona: perdita di capacità analitiche e di problem solving, della formazione di memoria, del pensiero contestuale, della profondità di conversazione ed empatia, nonché aumento dell'ansia».

