Amazon San Valentino, le idee regalo per lui e per lei

San Valentino 2020 è alle porte e Amazon celebra il giorno più romantico di tutti con tantissime idee regalo per lui e per lei. Il sito di shopping più famoso del mondo, ha messo in vetrina alcuni prodotti perfetti per la tua fidanzata, altri per il fidanzato o il marito, alcuni semplici e divertenti, altri dolci e adatti a un'occasione davvero speciale. Ecco un breve lista di sconti e offerte sulle idee regalo di Amazon per la festa dedicata agli innamorati.

San Valentino 2020, cosa regalare? Ecco le idee migliori per lui e per lei

REGALI DI SAN VALENTINO PER LEI



Fiore di vera rosa placcata in oro. Una rosa naturale placcata con oro 24 carati certificato. Un regalo romantico e unico per lei. Questa rosa dorata verrà consegnata in un'elegante confezione regalo.



Tazze di ceramica Mr and Mrs Love-KANKEI. Ceramica di alta qualità e sughero in perfetta combinazione, retrò ma elegante. Isolamento termico e di ottima resistenza, base antigraffi. Davvero una scelta divertente e originale per il regalo di San Valentino.



Foto album retrò in pelle ThxMadam. Questo album autoadesivo è perfetto come regalo di San Valentino. Dimensione personalizzata scrapbook 24.5x21.5CM, ha 30 fogli di carta nera / 60 pagine. Il formato della pagina 23x19CM, è ottimo per contenere più di 100 pezzi di foto da 6x4 o 7x5 pollici, lasciando spazio per la scrittura sulla carta.



Pianta con dichiarazione d'amore segreta MostroMania. Pianta con dichiarazione d'amore magica: su una delle foglie apparirà la scritta "I love you"! Adatta anche a chi non ha il pollice verde: basta piantare il germoglio e il messaggio appare come per magia. Il germoglio ha una durata di vita di ca. 2 anni (fiorisce a lungo e non necessita particolari cure) Dimensioni della scatola: ca. 9 x 8 x 8 cm.



Scatola magica con trucchetto di Apertura. L'interno della scatola è inciso con la tenera frase "Ti amo", per dichiarare il vostro amore alla persona che più vi fa battere il cuore. Un'idea insolita per donare quello che volete dentro una scatola con una dolce sopresa. La scatola è realizzata in legno naturale chiaro. Dimensioni: ca. 9,5 x 6 x 4 cm (esterno); ca. 8,5 x 3 x 1,5 cm (interno); Peso: ca. 105 g.



Panchina per shot in Legno con bicchierini in vetro. Questa graziosa panchina decorativa contiene 2 bicchierini da liquore per shottini. Sulla spalliera è intagliato la simpatica scritta "L'Alcool è la migliore terapia di coppia". Una bella idea regalo per celebrare insieme un amore duraturo. Materiali: La panca è realizzata in pregiato legno di ontano, mentre i bicchieri in vetro chiaro. Dimensioni: ca. 16,5 x 8 x 8 cm; Peso: ca. 330 g.

REGALI DI SAN VALENTINO PER LUI



Docking Station in legno. Questa Docking Station in legno è adatta a tutti i dispositivi mobili come smartphone e tablet. È compatibile con i nuovi iPhone 11, 11 Pro e Max, iPhone X, XS, XR e Max, iPhone 8, iPhone 8 Plus e tutti gli altri modelli iPhone. Samsung Galaxy e Note, Huawei P30 e P20, Pro Lite e Smart e versioni precendenti. Nokia, LG, HTC e tutti i telefoni Android, iPad e altri tablet, e-reader e altro ancora. Questa Docking Station è un'ottima soluzione per tenere tutti gli oggetti quotidiani organizzati e facili da trovare.



Confezione regalo per Uomo WOTENCE. Gift Set che continene portachiavi, portafogli e una cintura. Cintura e portachiavi sono realizzati in pelle e materiale in lega, durevoli ed eleganti. Dimensioni del portafogli: 11,5 x 9,5 cm. Dimensioni della cintura: lunghezza 120cm x larghezza 3,5.



Bracciale intrecciato in pelle flintronic. Realizzato con pelle di alta qualità e pietra naturale, per offrirti una sensazione morbida e confortevole, questo elegante bracciale è facilmente regolabile e in grado di soddisfare le esigenze della maggior parte degli uomini. Il bracciale viene fornito con una bellissima confezione regalo.



Calzini 60 Second Makeover Limited. Eccellente qualità, questi simpatici e divertenti calzini sono disponibili in diverse misure.



Coppia di T-Shirt per fidanzati Altra Marca. Divertenti e dolci magliette da uomo e da donna. Ottime come regalo per il tuo partner. Lo stile del collo è classico.



Portafoglio in vera pelle protezione anti-RFI. Il portafoglio e la sua tasca portamonete sono fatti di vera pelle. Elegante e compatto, l’alta qualità dei materiali ed il design unico rendono questo prodotto efficace e resistente. Con il suo ottimo design, questo portafogli può contenere fino a 8 carte di credito.

