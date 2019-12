Amazon, Natale alle porte: le idee regalo e le migliori offerte dello shopping online

Tutti già indaffarati a cercare idee, offerte e sconti in vista dei regali di Natale . Manca ancora un po' alle feste natalizie, ma lo shopping sta già entrando nel vivo. Amazon ha aperto da alcuni giorni il “Negozio di Natale”, un'ampia ampia vetrina in cui è possibile trovare i regali per un amico o una persona cara. Da questo negozio si potranno accedere ad un marea di proposte in un po’ tutte le categorie merceologiche. Non solo tecnologia e hi-tech, ma anche capi d'abbigliamento alla moda o Smartbox per soggiorni indimenticabili tra relax e delizie di lusso. Ecco le migliori idee ragalo per Lui in vista del Natale 2019.

Idee regalo per un Natale perfetto: scopri lo speciale store di Amazon

Amazon, le idee regalo e le migliori offerte per i bambini nel Negozio di Natale



Portafogli Tommy Hilfiger. Realizzato in vera pelle, combina design e funzionalità. Morbido e confortevole al tatto, offre tutto lo spazio necessario per banconote e documenti. Un regalo elegante e adatto a tutte le occasioni.

Massaggiatore Plantare Shiatsu Homedics. Stanchi dopo una lunga giornata di lavoro? Questo massaggiatore aiuta a rilassare il corpo, ridurre lo stress e semplificare la vita.

Berretto Uomo con sciarpa Goodbuy. Realizzato con una spessa e confortevole maglia, comodo e caldo, questo cappello è dotato di una fodera in morbido pile per godere del massimo del calore. La sciarpa incorporata, poi, è abbastanza lunga da coprire sia il collo che il naso.

Tagliacapelli e Regolabarba Professionale Liberex. Ideale per tagliare i capelli e regolare la lunghezza della barba, questo rasoio elettrico è dotato di lame autoaffilanti e denti da taglio molto fini che consentono di tagliare senza strappi o difficoltà.

Porta occhiali in legno a forma di naso Vectis. Scolpito a mano in legno di palissandro, con questo porta occhiali pratico e pieno di stile si possono trovare facilmente gli occhiali. Ottimo regalo per coloro che vivono con qualcuno che dimentica sempre dove ha messo gli occhiali...Magari voi stessi.

Zaino The North Face Borealis Classic. Zaino con spallacci FlexVent sagomati con addizionale e strato in materiale espanso PE per un maggiore comfort. Dotato d'un pannello posteriore imbottito in air mesh per un maggiore supporto alla schiena, questo zaino è perfetto per il lavoro o per i viaggi più avventurosi.

Bracciale da Uomo in Pelle/Acciaio Inossidabile Fossil. Elegante e raffinato questo bracciale da uomo, lungo 20.5 cm con 2 cm d'estensione, è realizzato in pelle nera con elementi decorativi in acciaio, di cui uno con effetto legno. Dotato di chiusura a scatto, è venduto e spedito con il libretto d'istruzioni e di cura del prodotto.

Ultimo aggiornamento: 18:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA