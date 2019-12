Amazon, le idee regalo e le migliori offerte per Lei nel Negozio di Natale

Tutti già indaffarati a cercare idee, offerte e sconti in vista dei regali di Natale. Manca ancora un po' alle feste natalizie, ma lo shopping sta già entrando nel vivo. Amazon ha aperto da alcuni giorni il “Negozio di Natale“, un'ampia ampia vetrina in cui è possibile trovare i regali per un amico o una persona cara. Da questo negozio si potranno accedere ad un marea di proposte in un po’ tutte le categorie merceologiche. Non solo tecnologia e hi-tech, ma anche capi d'abbigliamento alla moda o Smartbox per soggiorni indimenticabili tra relax e delizie di lusso. Ecco le migliori idee ragalo per Lei in vista del Natale 2019.

Specchio per Il Trucco con Luce WEILY. La superficie di questo specchio cosmetico è progettato con rivestimento UV ed è realizzato in materiale resistente e vetro eco compatibile. A differenza di altri prodotti economici, questo specchio di alta qualità è più elegante e lucido, garantendo la migliore esperienza. Dotato di ingrandimento 1X/2X/3X, permette di vedere tutti i dettagli del trucco, dei capelli e del viso, ed è ottimo per applicare l'eyeliner, il mascara, le sopracciglia ed il tweezing.

Scatole Portagioie da Viaggio Lrikas. Questo organizer per gioielli da donna è perfetto per riporre anelli, orecchini, collane, braccialetti, fermagli per capelli. Una partizione funzionale che rende tutti i gioielli perfetti. Addio collane intrecciate e orecchini lasciati in giro.

Cuscino musicale KANGURU GOODNIGHT. Cuscino con altoparlante integrato che si collega ad una fonte audio e trasmette musica all'interno del cuscino. Non servono auricolari, non si disturba chi ci dorme accanto ed è ideale per musica, audiolibri e favole per bambini.

Orologi da polso Hannan Martin. Il classico design del quadrante celeste è molto elegante e romantico. Questo orologio è perfetto per l'abbigliamento quotidiano. Regalo ideale per i tuoi cari per ogni occasione come Natale, Ringraziamento, Compleanni, Anniversari, Festa della Mamma, San Valentino.

Zaino Donna Casual VBIGER. Realizzato in tela di alta qualità, offre un uso prolungato nel tempo. La grande combinazione di cuoio e jacquard, in stile etnico, è l’ideale per aggiornare ottimamente lo tuo stile di abbigliamento. Con un unico coulisse e la chiusura a pulsante, ha le dimensioni giuste per proteggere tutti i tipi di oggetti.

Set Manicure e Pedicure con Asciuga Smalto e Vaschetta Idromassaggio Homedics. Vaschetta con idrobolle per un delicato massaggio alle dita ottimo per ammorbidire unghie e cuticole prima della manicure. Dotato di 12 accessori per manicure e pedicure e un comodo alloggiamento di ricarica, possiede una ventola integrata per asciugare lo smalto.

