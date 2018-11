Black Friday, le ultimissime offerte Amazon in anteprima

Il weekend del Black Friday è arrivato e continuano le offerte non-stop su Amazon.it, che mette a disposizione dei clienti migliaia di offerte su molte categorie. Un’occasione imperdibile per acquistare comodamente, in anticipo e risparmiando, alcuni dei prodotti più popolari in vista delle prossime festività natalizie. I clienti Prime potranno accedere con un anticipo di 30 minuti alle Offerte Lampo, e beneficiare della consegna illimitata in 1 giorno senza costi aggiuntivi su oltre un milione di articoli e di consegne in 2-3 giorni su altri milioni.

Black Friday, le super offerte su Amazon, articoli scontati fino al 40%



Domani è il grande giorno, il "" è alle porte ed ecco alcuni dei prodotti che su Amazon sarà possibile acquistare a prezzi stracciati. Si va dalla fotocamera digitale mirrorless(venduta a 537,98€ anziché 900€), alla macchina per il caffè(disponibile a 96€ anziché 149€). Ma anche l'impastatrice planetaria(sconto del 36%) e le cuffie(sconto del 30%). Si tratta di offerte speciali valide per il Black Friday, svelate in anteprima e disponibili sul sito Amazon.it ( clicca qui per tutte le offerte ).I clienti di Prime Now a Roma, solo per il 23 novembre, avranno uno sconto del 20% su ogni spesa superiore ai 25 euro. Ma le offerte non finiranno venerdì, proseguiranno infatti per tutto il weekend e fino a lunedì 26 novembre, giornata di Cyber Monday. Basta controllare il sito Amazon.it durante il fine settimana per scoprire quali offerte saranno disponibili per i clienti.