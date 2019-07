Mamma si sveglia di notte per «strani rumori» e trova un alligatore di due metri in piscina

Si è svegliata di notte, sentendo strani rumori in giardino. Mamma single, con tre bimbi, è uscita di casa per accertarsi di cosa stessa succedendo. Nella sua piscina ha trovato un alligatore di oltre due metri. Presa dal panico, Kerri Kibbe, è corsa dai suoi figli e ha chiusto tutte le porte. Non sapeva cosa avrebbe potuto fare se l'animale fosse uscito dall'acqua puntanto la loro abitazione. È successo a Punta Gorda, in Florida. Ha chiamato i soccorsi e nel giro di due ore l'alligatore è stato catturato. La storia di questa mamma ha avuto uno dei momenti più difficili durante l'uragano del 2017. La recinzione della sua casa è andata distrutta e le difficoltà economiche a cui doveva far fronte, con tre bambini al carico, non le ha permesso di ripararla.

