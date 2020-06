Alex Zanardi, sui social i messaggi di incoraggiamento: «Non mollare»

«Non facciamo scherzi, forza Alex». «Ti amiamo tutti Alex, forza!». «Mi raccomando, tu sei un supereroe vivente! Vinci ancora per tutti noi che abbiamo ancora bisogno dell'esempio magnifico che sei!». Un unico coro, incredulo, compatto e forte, si sta propagando in queste ore sul web per sostenere il campione Alex Zanardi. L'ex pilota di Formula Uno è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto in provincia di Siena, e le sue condizioni sembrerebbero molto gravi. Tra coloro che esortano il grande campione a non mollare, vip e gente comune. «Mai ti sei arreso e con la tusa straordinaria forza d'animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex Zanardi, non mollare. Tutta l'Italia lotta con te», scrive il premier Giuseppe Conte.



«Sei una splendida persona e un esempio di resilienza e vita. Caro Alex ti sono vicino e ti mando un forte abbraccio», è il commento di Lapo Elkann. «Dai Alex, non fare scherzi. Forza», è l'esortazione di Luca Bizzarri. «Sono con te Alex! Sei un grandissimo uomo e atleta! L'Italia ti vuole beneed è al tuo fianco», aggiunge Pierferdinando Casini.



Forza Alex..... cazzo adesso devi mettercela tutta .....😔😔 @lxznr — Federica Pellegrini (@mafaldina88) June 19, 2020

«Forza Alex non mollare». Sono le parole di incoraggiamento per Alex Zanardi del ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, su Facebook. Tutta Italia unita per Alex ma non solo. Anche dall'estero arrivano messaggi di incoraggiamento per l'ex pilota di Formula Uno



I am so anxious and frightened about Alex Zanardi that I'm holding my breath. I am his fan. I am his friend. Please do what I'm doing and pray pray for for this wonderful man. https://t.co/P8XPVymmKg — Mario Andretti (@MarioAndretti) June 19, 2020

Ultimo aggiornamento: 20:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA