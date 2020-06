Alessia Marcuzzi, lo scatto in costume a 47 anni fa il pieno di like

Giornata di sole e di mare per Alessia Marcuzzi, che ha condiviso su Instagram uno scatto sulla spiaggia che ha lasciato i followers a bocca aperta. La conduttrice si mostra in costume intero chiaro e sgambato che valorizza il suo fisico statuario e le sue gambe lunghissime. La 47enne ha mandato in visibilio i fan: lo scatto, infatti, ha collezionato 50mila like in poco tempo.

Classe 1972, la conduttrice romana è molto popolare e spesso condivide scatti bollenti con i quasi cinque milioni di followers. Recentemente è stata al centro del gossip per una presunta crisi con il marito Paolo Calabresi Marconi, sposato nel 2014. Secondo alcuni rumors, i coniugi non si sarebbero separati, ma dormirebbero in due case diverse perché nel loro appartamento stanno effettuando alcuni lavori di ristrutturazione.

