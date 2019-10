Alessandro Borghi: «Io, truffato da un sito che vende biglietti online per i concerti»

Alessandro Borghi denuncia una truffa subita su internet. L'attore romano ha pubblicato su Instagram un video in cui racconta dettagliatamente la sua brutta esperienza con Viagogo, sito che si occupa della vendita di biglietti per concerti ed eventi sportivi online. «Quello che fa questo sito è un'operazione di reselling - ha spiegato Borghi - Vuol dire che loro prendono i biglietti di qualcuno, li mettono su questa piattaforma e il rivendono. Il problema è che lo fanno senza specificarlo a chi compra».

Il protagonista di "Sulla mia pelle" e "Suburra" è passato poi a raccontare la sua disavventura: «Ho comprato dei biglietti per un concerto a Londra. Li ho pagatil'uno, ma mi sembrava un prezzo giusto vista l'importanza dell'evento. Quando mi sono arrivati, però, mi sono accorto che sul biglietto c'era scritto 22 sterline. Inizialmente mi sono sentito un deficiente. Subito dopo mi sono arrabbiato, ma non per i soldi, ma perché l'ho trovata una cosa molto furba. A me i furbi non sono mai piaciuti».Quello di Alessandro Borghi è un vero e proprio monito a tutti coloro che fanno acquisti su siti di: «Voglio dire a quelli che mi seguono di stare lontani da questo sito. Non comprate niente su Viagogo. Se siete disposti a pagare un biglietto 30 volte quello che vale allora fate pure. Il problema è che loro questa cosa sul sito non la spiegano. Adesso farò tutto quello che è in mio potere per rompere le scatole a queste persone. Non vi chiedo di condividere questo video, ma almeno fate passaparola. Di solito non faccio queste cose, ma mi dà molto fastidio che qualcuno si approfitti delle persone».