Alena Seredova nuda prima del bagno. I fan si scatenano: «Gigi Buffon, ma che hai fatto?!»

Con un post Alena Seredova ha scatenato i suoi fan su Instagram. La modella ed ex moglie di Gigi Buffon, attualmente fidanzata col manager Alessandro Nasi, ha pubblicato sul social una foto che la vede nuda, ma senza mostrare nulla, prima di fare un rilassante bagno.

Lo scatto è accomagnato dalla didascalia: “Momento che aspetto tutto il giorno.... tuffarmi nella mia 🛀🏼 #senzacuffia #miluju 🛀🏼”. La foto ha fatto i l pieno di like, ma soprattutto ha scatenato i commenti dei suoi follower: tra complimenti vari (“Bellissima nella tua semplicità”; Ma che bella donna è la Alena....una donna senza tempo e di una bellezza sopraffina !!! Ma Gigi che abbaglio che avuto”) non manca qualche presa in giro per Gigi Buffon. In molti infatti si chiedono come abbia fatto il portierone del Paris Saint-Germain a lasciare la sua ormai ex moglie…

Ultimo aggiornamento: 10 Aprile, 09:06

