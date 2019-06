Alena Seredova, il selfie ironico: «D'Amico, ti puoi fidare». E Signorini la applaude sui social

Di sicuro ad Alena Seredova non manca il senso dell'umorismo. La bella modella ceca ora felicemente fidanzata con Alessandro Nasi si scatta un selfie sotto un cartellone pubblicitario che recita: "D'Amico, ti puoi fidare". L'allusione non troppo velata è alla giornalista Ilaria D'Amico complice della sua separazione con l'ex portiere della nazionale Gigi Buffon con cui poi Ilaria ha avuto un figlio e che - secondo rumors - sarebbe nuovamente in dolce attesa. La foto è stata postata sul profilo Instagram di Alfonso Signorini che ha commentato: «Complimenti per il senso dell'umorismo».

