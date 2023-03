«Tutti uniti per Peppe», al teatro Troisi il primo evento dell'associazione “Il sorriso del principe”

È nata l’associazione “Il sorriso del principe”, in onore di Peppe Giannino, opinion leader e imprenditore del mondo della notte, strappato alla vita dal cancro. I suoi amici si sono immediatamente attivati per realizzare il suo desiderio di sostenere la ricerca, sensibilizzare la prevenzione e raccogliere fondi per donare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà vittime di questa malattia spietata.

«Peppe lascia dentro di noi il ricordo indelebile del suo sorriso e della sua voglia di vivere. La sua energia positiva ha travolto tutti, ha generato una tempesta di amore e solidarietà, che ci ha portato, in poche settimane, a coinvolgere più di 120 associati e per la prima volta a ritrovarci tutti uniti – racconta Raffaele Guarino, presidente dell'associazione – . Da qui l’ispirazione per il titolo del primo evento, “tutti uniti per Peppe”. Tutti insieme, uniti, per portare avanti il desiderio manifestato durante la sua battaglia contro il male: aiutare il prossimo e contribuire alla ricerca in maniera attiva e concreta».

L’associazione ha creato, con Alessandro Totaro, coordinatore comitato scientifico dell’associazione “Il sorriso del principe”, un legame con LILT lega tumori Napoli, FORME fondazione per la ricerca in medicina, unesco chair – cattedra unesco Federico II educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile. A queste associazioni saranno destinati parte dei fondi raccolti. “Tutti uniti per Peppe” è stato il primo evento organizzato dall’associazione, ospitato al Teatro Troisi e curato nella direzione artistica da Pino Oliva. In palcoscenico Peppe Iodice, Valentina Stella, Franco Ricciardi, Andrea Sannino, Simone Schettino, Mariano Bruno e Gianni Lanni, che si sono esibiti a titolo gratuito a favore della causa.